SORTIE NATURE ENS : ECOMOBILITÉS POUR TOUS AU FESTIVAL DE THAU, 19 juillet 2022, .

SORTIE NATURE ENS : ECOMOBILITÉS POUR TOUS AU FESTIVAL DE THAU



2022-07-19 – 2022-07-19

SORTIE NATURE : ECOMOBILITÉS POUR TOUS AU FESTIVAL DE THAU

Le 19/07/2022 de 18h à 22h30 – FRONTIGNAN

Gratuit – sans inscription – à partir de 6 ans

Complément lie de rdv : lieu d’implantation du festival de Thau

Découvrez l’écomobilité grâce à un stand dynamique pour sensibiliser les visiteurs aux enjeux des déplacements et les rendre acteurs de leurs choix, en lien avec leurs besoins.

Cette sortie vous est proposée par la Maison de l’environnement / Domaine de Restinclières, en partenariat avec Coopere34 et avec le CPIE Bassin de Thau (animé par Kimiyo et Cosciences) dans le cadre d’un programme d’animation et de découverte de l’environnement et des espaces naturels sensibles du Département de l’Hérault.

Coordonnées de l’association : 09 72 54 67 02 – l.lecolle@cpiebassindethau.fr

Coordonnées de l'association : 09 72 54 67 02 – l.lecolle@cpiebassindethau.fr

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez :

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

