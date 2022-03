SORTIE NATURE ENS : BIATHLON SPORT ET NATURE! Fraisse-sur-Agout, 25 avril 2022, Fraisse-sur-Agout.

SORTIE NATURE ENS : BIATHLON SPORT ET NATURE! Fraisse-sur-Agout

2022-04-25 14:00:00 – 2022-04-25 17:00:00

Fraisse-sur-Agout Hérault Fraisse-sur-Agout

Gratuit – Sans inscription

Biathlon sport et nature!

le 25/04/2022 de 14h à 17h – FRAISSE-SUR-AGOUT – à partir de 8ans

Lieu de rdv : Refuge de la Gineste – Hameau de Baïssescure (commune de Fraïsse sur Agout)

Comment allier sport de plein air et découverte nature? En venant faire une course d’orientation nature aux abords du lac de Vézoles bien sûr! Défis sportif et de connaissance naturaliste seront entremêlés… alors à vos chaussures…et vos méninges!

Infos complémentaires : Prévoir vêtements et chaussures adaptés – eau et protection solaire

Avec le CPIE du Haut-Languedoc – coordonnées : 0467975116- contact@cpiehl.org

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

Fraisse-sur-Agout

dernière mise à jour : 2022-03-22 par