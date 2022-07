SORTIE NATURE ENS : BALADE-DÉCOUVERTE À MOURÈZE Mourèze, 29 juillet 2022, Mourèze.

SORTIE NATURE ENS : BALADE-DÉCOUVERTE À MOURÈZE

2022-07-29 17:50:00 17:50:00 – 2022-07-29 20:00:00 20:00:00

SORTIE NATURE : Balade-découverte à Mourèze

Le 29/07/2022 de 17h à 20h – Mourèze

Gratuit – sur inscription

Coordonnée pour l’inscription : 06.33.23.19.23

Découverte de l’environnement du Cirque de Mourèze et de son village. Ce paysage si particulier vous sera raconté ainsi que l’histoire de ses roches. Les plantes et la petite faune locale seront aussi découvertes lors de cette sortie. Cette balade sera agrémentée de petits ateliers ludiques (dessin de paysage, maquette du cirque, Land-art, jeux sur la biologie des chauves-souris et des oiseaux, quizz, etc.).

Profitez de cette sortie nature avant un concert du festival de Mourèze https://www.festivaldemoureze.com/

Cette animation vous est proposée par la Maison de l’environnement / Domaine de Restinclières, en partenariat avec Coopere34 et avec Demain la terrre! et la LPO Occitanie dans le cadre d’un programme d’animation et de découverte de l’environnement et des espaces naturels sensibles du Département de l’Hérault.

+33 6 33 23 19 23 http://domainederestinclieres.herault.fr/

Mourèze

