SORTIE NATURE ENS : ANIMATION ALIMENTATION DURABLE Prades-le-Lez, 1 mai 2022, Prades-le-Lez.

SORTIE NATURE ENS : ANIMATION ALIMENTATION DURABLE Prades-le-Lez

2022-05-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-01 17:00:00 17:00:00

Prades-le-Lez Hérault Prades-le-Lez

Gratuit – Sans inscription

Animation alimentation durable

le 01/05/2022 de 14h à 17h – Domaine de Restinclières – Prades le Lez – à partir de 8ans

Lieu de rdv : devant le château

Faut-il manger ou vivre ou vivre pour manger ? Nous avons tous un rapport différent à l’alimentation. Mais quel est l’impact de notre alimentation sur les pays des suds qui produisent une grande partie de notre alimentation ?

Avec Kimiyo – coordonnées : 07 82 87 54 92 – accueil@kimiyo.fr

Prades-le-Lez

