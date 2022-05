SORTIE NATURE ENS : A VOUS DE JOUER !, 27 avril 2022, .

SORTIE NATURE ENS : A VOUS DE JOUER !

2022-04-27 10:00:00 – 2022-04-27 12:30:00

Gratuit – Sur inscription auprès de l’association qui anime la sortie

A vous de jouer !

le 15/05/2022 de 14h à 17h3 – Domaine de Restinclières – Prades le Lez – à partir de 5ans

Lieu de rdv : RDV devant les locaux des Ecologistes de l’Euzière

Infos complémentaires : Prévoir vêtements et chaussures adaptés – eau et protection solaire

A travers cette animation ludique et familiale venez découvrir un espace naturel et patrimonial. Ce grand jeu de piste, vous mènera de la garrigue à la rivière en passant par le fameux château de Restinclière…

Avec les écologistes de l’euzière- coordonnées : 04 67 06 83 39 – kellie.poure@euziere.org

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

