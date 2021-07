Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault, Palavas-les-Flots SORTIE NATURE « ENQUÊTE SUR LA BIODIVERSITÉ DE L’ÉTANG » Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

SORTIE NATURE « ENQUÊTE SUR LA BIODIVERSITÉ DE L'ÉTANG » 2021-07-21 Palavas-les-Flots

10h Sortie nature « Enquête sur la biodiversité de l'étang » à partir de 6 ans Pensez à prendre : chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo du jour, eau et anti-moustique. Départ du Phare de la Méditerranée Tarifs : adulte 5€ et enfant 3€ Infos et réservations : 04 67 07 73 34 – tourisme@ot-palavaslesflots.com En partenariat avec SYBLE : www.syble.fr

