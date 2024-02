SORTIE NATURE ÉNERGIE DES ARBRES ET TRÉSORS NATURELS DE LA FORÊT route de Nancy Sarreguemines, dimanche 28 juillet 2024.

SORTIE NATURE ÉNERGIE DES ARBRES ET TRÉSORS NATURELS DE LA FORÊT route de Nancy Sarreguemines Moselle

Dimanche

Sortie animée par Michel Greff, naturaliste et animateur-nature.

Découvrez le pouvoir énergétique et extraordinaire des arbres.

Les arbres partagent une forte ressemblance énergétique avec l’être humain, y compris au niveau des organes. Et chaque espèce possède des caractères bio-électromagnétiques différents. Certains arbres sont ainsi bénéfiques à notre santé et d’autres peuvent être perturbants.

Cette influence s’étend sur la biosphère, pour constituer, dans le cas des arbres bienfaisants, des lieux naturels régénérants et convenant parfaitement à notre bien-être et à notre santé.

En participant à cette sortie, vous pourrez reconnaître ces endroits, à la fois en forêt et dans les jardins publics. Et vous saurez quelles sont les diverses propriétés bioénergétiques des arbres rencontrés.

De plus, nous découvrirons sur le parcours les trésors souvent ignorés de cette forêt.

Une marche pieds nus et silencieuse, permettant une meilleure connexion à la terre, sera également proposée.

Inscription à l’Office de Tourisme ou via https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html

Dans la limite des places disponibles.Tout public

8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 14:00:00

fin : 2024-07-28 17:00:00

route de Nancy Forêt du Buchholz Parking Tranchée des Dames

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est contact@sarreguemines-tourisme.com

