2023-02-18 – 2023-02-18

Pyrénées-Atlantiques Nay EUR 0 0 Sortie nature avec Clément Latapie, guide nature-pêche dès 6 ans, sur réservation car places limitées.

Clément nous fera partager un moment d’observation de la faune et micro-faune au bord du Gave durant 1h30. Il nous expliquera comment ces petites sentinelles du climat sont des indicateurs précieux sur la qualité de l’eau notamment. Un moment pédagogique dans la bonne humeur !

+33 5 59 13 99 65

