SORTIE NATURE EN FAMILLE Val d’Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Val-d'Erdre-Auxence

SORTIE NATURE EN FAMILLE Val d’Erdre-Auxence, 8 juin 2022, Val d'Erdre-Auxence. SORTIE NATURE EN FAMILLE Val d’Erdre-Auxence

2022-06-08 – 2022-06-08

Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Val d’Erdre-Auxence 8 8 EUR Sortie nature en famille, pour jouer avec et dans la nature sur les chemins du Louroux-Béconnais. Déambulation sur un circuit de moins de 2 km. Organisé par Amélie Boursier, animatrice Nature dans le Maine-et-Loire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation.

8€/adulte et 5€ de 5 à 12 ans Sortie nature organisée au Louroux-béconnais le 8 juin 2022. Sortie nature en famille, pour jouer avec et dans la nature sur les chemins du Louroux-Béconnais. Déambulation sur un circuit de moins de 2 km. Organisé par Amélie Boursier, animatrice Nature dans le Maine-et-Loire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation.

8€/adulte et 5€ de 5 à 12 ans Val d’Erdre-Auxence

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Val-d'Erdre-Auxence Autres Lieu Val d'Erdre-Auxence Adresse Ville Val d'Erdre-Auxence lieuville Val d'Erdre-Auxence Departement Maine-et-Loire

Val d'Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-derdre-auxence/

SORTIE NATURE EN FAMILLE Val d’Erdre-Auxence 2022-06-08 was last modified: by SORTIE NATURE EN FAMILLE Val d’Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence 8 juin 2022 maine-et-loire Val-d'Erdre-Auxence

Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire