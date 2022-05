Sortie nature en famille : L’inspecteur Flavien mène l’enquête Fourdrain Fourdrain Catégories d’évènement: Aisne

Fourdrain

Sortie nature en famille : L’inspecteur Flavien mène l’enquête Fourdrain, 20 juillet 2022, Fourdrain. Sortie nature en famille : L’inspecteur Flavien mène l’enquête Fourdrain

2022-07-20 – 2022-07-20

Fourdrain Aisne Fourdrain Un mystère se trame sur la réserve naturelle ! Réussirez-vous à le résoudre ?

Équipez-vous de votre plus belle casquette d’apprenti(e) détective et aidez l’inspecteur Flavien à résoudre l’enquête ! Rendez-vous le mercredi 20 juillet de 14h à 17h aux landes de Versigny. À partir de 6 ans

Dans le respect des consignes sanitaires.

Prévoir des chaussures de marche

En partenariat avec la commune. Sortie organisée par le CEN des Hauts-de-France. Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de tourisme du Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 ou par mail accueil@coeurdepicard.com Un mystère se trame sur la réserve naturelle ! Réussirez-vous à le résoudre ?

Équipez-vous de votre plus belle casquette d’apprenti(e) détective et aidez l’inspecteur Flavien à résoudre l’enquête ! Rendez-vous le mercredi 20 juillet de 14h à 17h aux landes de Versigny. À partir de 6 ans

Dans le respect des consignes sanitaires.

Prévoir des chaussures de marche

En partenariat avec la commune. Sortie organisée par le CEN des Hauts-de-France. Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de tourisme du Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 ou par mail accueil@coeurdepicard.com accueil@coeurdepicard.com +33 3 75 30 00 21 Un mystère se trame sur la réserve naturelle ! Réussirez-vous à le résoudre ?

Équipez-vous de votre plus belle casquette d’apprenti(e) détective et aidez l’inspecteur Flavien à résoudre l’enquête ! Rendez-vous le mercredi 20 juillet de 14h à 17h aux landes de Versigny. À partir de 6 ans

Dans le respect des consignes sanitaires.

Prévoir des chaussures de marche

En partenariat avec la commune. Sortie organisée par le CEN des Hauts-de-France. Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de tourisme du Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 ou par mail accueil@coeurdepicard.com CEN Hauts-de-France

Fourdrain

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Fourdrain Autres Lieu Fourdrain Adresse Ville Fourdrain lieuville Fourdrain Departement Aisne

Fourdrain Fourdrain Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fourdrain/

Sortie nature en famille : L’inspecteur Flavien mène l’enquête Fourdrain 2022-07-20 was last modified: by Sortie nature en famille : L’inspecteur Flavien mène l’enquête Fourdrain Fourdrain 20 juillet 2022 Aisne Fourdrain

Fourdrain Aisne