Sortie nature en canoë kayak, 2 octobre 2022, .

Sortie nature en canoë kayak

2022-10-02 – 2022-10-02

Embarquez pour une expérience inédite ! Accompagné d’un guide nature,

explorez cette zone humide en canoë et découvrez une faune, une flore et des paysages insoupçonnés. Prévoir vêtements de rechange.

RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par le Département et le Club Nautique Caudebec 76

dernière mise à jour : 2022-05-11 par