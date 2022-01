Sortie nature « Eau les mains! » Seignosse, 2 février 2022, Seignosse.

Sortie nature « Eau les mains! » Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse

2022-02-02 14:30:00 – 2022-02-02 16:30:00 Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports

Seignosse Landes Seignosse

EUR Le mercredi 02 février 2022 de 14h30 à 16h30 à la réserve naturelle de l’Étang Noir à Seignosse Bourg : « Eau les mains ! »

Les zones humides de la réserve naturelle de l’Étang Noir… à travers des mots et des gestes.

Sortie nature gratuite et ludique autour des zones humides, mêlant Langue des Signes Française et paroles de personnes agissant pour leur protection.

Animation gratuite sur inscription auprès de la réserve naturelle au 05 58 72 85 76.

RDV Maison d’accueil de la réserve naturelle de l’Étang Noir.

Pass vaccinal obligatoire.

Réserve Naturelle Etang Noir

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse

