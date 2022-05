Sortie nature “Dunes de Berck : les oiseaux hivernants”

Sortie nature “Dunes de Berck : les oiseaux hivernants”, 25 octobre 2022, . Sortie nature “Dunes de Berck : les oiseaux hivernants”

2022-10-25 – 2022-10-25 Sortie Nature Eden 62 – Ils viennent de contrées parfois lointaines. Leur beauté et leur diversité nous fascinent. Mais qui sont-ils vraiment ? – Prévoir des vêtements adaptés. A partir de 8 ans – Tarif : gratuit – Sur inscription en ligne : www.eden62.fr (10 enfants max) – Rendez-vous à 10h sur le parking du Terminus (chemins des anglais) – Renseignements : +33(0)3 21 32 13 74 Sortie Nature Eden 62 – Ils viennent de contrées parfois lointaines. Leur beauté et leur diversité nous fascinent. Mais qui sont-ils vraiment ? – Prévoir des vêtements adaptés. A partir de 8 ans – Tarif : gratuit – Sur inscription en ligne : www.eden62.fr (10 enfants max) – Rendez-vous à 10h sur le parking du Terminus (chemins des anglais) – Renseignements : +33(0)3 21 32 13 74 dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville