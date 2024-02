Sortie nature deux modes de gestion forestière Ahaxe-Alciette-Bascassan, mercredi 22 mai 2024.

Sortie nature deux modes de gestion forestière Ahaxe-Alciette-Bascassan Pyrénées-Atlantiques

Organisé par le CPIE Pays Basque, avec Mikaël Maitia, technicien forestier au Centre régional de la propriété forestière.

Comment gère-t-on les forêts ? On visite d’abord une chênaie mûre qui se régénère naturellement. Puis on se rend dans une ancienne peupleraie reboisée artificiellement dans le cadre du Label bas carbone et de la compensation du G7 de Biarritz. Un technicien vous dit tout sur ces modes de gestion.

Prévoir chaussures de marche type tennis (pas de semelles lisses), eau. RDV à 9 h à la mairie d’Ahaxe. Adultes et enfants à partir de 12 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 09:00:00

fin : 2024-05-22 12:00:00

Mairie

Ahaxe-Alciette-Bascassan 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

L’événement Sortie nature deux modes de gestion forestière Ahaxe-Alciette-Bascassan a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de Tourisme Pays Basque