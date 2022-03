Sortie Nature : des plantes à croquer ! Isdes Isdes Catégories d’évènement: Isdes

Isdes Loiret Isdes Ortie, plantain, achilée ; des petites plantes que l’on connait bien et que l’on retrouve partout. Mais savez-vous qu’elles sont comestibles et qu’elles peuvent servir à base de délicieuses recettes ? Venez apprendre tous leurs secrets lors de cette sortie nature ! Sortie pédagoqgique nature info@sologne-nature.org +33 2 54 76 27 18 https://www.sologne-nature.org/l-association/actualites/rechercher-un-evenement/743-des-plantes-a-croquer?date=2022-06-04-09-30 Ortie, plantain, achilée ; des petites plantes que l’on connait bien et que l’on retrouve partout. Mais savez-vous qu’elles sont comestibles et qu’elles peuvent servir à base de délicieuses recettes ? Venez apprendre tous leurs secrets lors de cette sortie nature ! Sologne Nature Environnement

