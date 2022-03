Sortie Nature des grenouilles et des carrières en Thouarsais Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars Deux-Sèvres EUR Partez à la découverte de la faune nocturne du Thouarsais à travers cette sortie où les amphibiens évoluant autour de la carrière de la Gouraudière sont à l’honneur. La soirée commencera par la projection d’un diaporama en salle, puis sortie au terril du Parut, terrain accueillant de nombreuses espèces dont le rare crapaud persillé. Sortie réalisée dans le cadre du réseau l’Homme et la Pierre avec l’entreprise Roy. Prévoir bottes et lampes.

Sur inscription.

Retrouvez toutes les sorties programmées en Thouarsais avec Deux-Sèvres Nature environnement dans leur calendrier 2022. Dépliant disponible à la Maison du Thouarsais (32 place Saint Médard à Thouars). Partez à la découverte de la faune nocturne du Thouarsais à travers cette sortie où les amphibiens évoluant autour de la carrière de la Gouraudière sont à l'honneur. +33 5 49 73 37 37

Retrouvez toutes les sorties programmées en Thouarsais avec Deux-Sèvres Nature environnement dans leur calendrier 2022. Dépliant disponible à la Maison du Thouarsais (32 place Saint Médard à Thouars). Deux Sèvres Nature Environnement

