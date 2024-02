Sortie nature « Des cultures bien huilées » Gabat, samedi 15 juin 2024.

Organisé par le CPIE Pays Basque et le Département des Pyrénées-Atlantiques. Avec la Coopérative Nouste Ekilili, Sylvie Marty, diététicienne et Vivien Durand, chef étoilé. Des cultivateurs remettent de l’huile dans les rouages de l’agriculture . Pressés à froid, colza et tournesol produisent en effet des huiles de haute qualité gustative et nutritionnelle. Ces plantes favorisent aussi des pratiques agricoles sans irrigation et avec peu d’intrants. Autre avantage on peut faire de leurs résidus des tourteaux pour nourrir le bétail. Des agriculteurs passionnés vous ouvrent leurs installations et leur coopérative dédiées à ces huiles végétales. Des ateliers de cuisine et de dégustation sont aussi proposés par un chef étoilé et une diététicienne. Prévoir chaussures de marche type tennis (pas de semelles lisses). Rendez-vous communiqué à l’inscription à partir du 15 mai. A partir de 8 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 09:00:00

fin : 2024-06-15 18:00:00

Gabat 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

L’événement Sortie nature « Des cultures bien huilées » Gabat a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme Pays Basque