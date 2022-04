Sortie nature “des coteaux originaux” Nanchez, 6 juillet 2022, Nanchez.

Sortie nature “des coteaux originaux” Nanchez

2022-07-06 – 2022-07-06

Nanchez Jura

Sortie naturaliste “Des coteaux originaux”

Mercredi 6 juillet à Nanchez (lieu précisé lors de l’inscription) – durée env. 2h30

Pour les plantes et animaux qui vivent sur les coteaux de la Bienne, il faut ne pas avoir le vertige et apprécier de vivre sur une pente ! Si comme nous, vous aimez l’histoire de ces beaux paysages et la nature à perte de vue, venez découvrir ces coteaux et les richesses qu’ils abritent.

Sortie reportée au 13 juillet en cas de mauvais temps – attention milieu escarpé.

Infos et résa : Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté – 06 26 44 09 91 / animation@cen-franchecomte.org

animation@cen-franchecomte.org +33 6 26 44 09 91

©OTHJG

Nanchez

dernière mise à jour : 2022-04-14