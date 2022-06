Sortie nature : des arbres et des légendes Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme Amiens 0 0 En plein cœur de la ville, un endroit hors du temps, des arbres, une flore riche : Sabine Robin vous propose une sortie nature pour découvrir la diversité de notre environnement végétal, reconnaître des fleurs et des arbres, découvrir leurs vertus (ou leur toxicité!), comprendre l’intérêt et les enjeux de la nature dans la ville. Elle vous racontera aussi mille histoires et anecdotes liées à la flore . RV devant l’ESIEE (UniLaSalle, quai de la Somme à Amiens) le dimanche 24 juillet à 10h.

