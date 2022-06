Sortie nature : des arbres, des histoires et des hommes, au cimetière de la Madeleine Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Sortie nature : des arbres, des histoires et des hommes, au cimetière de la Madeleine Amiens, 14 juillet 2022, Amiens. Sortie nature : des arbres, des histoires et des hommes, au cimetière de la Madeleine

474, Rue Saint-Maurice Amiens Somme

2022-07-14 10:00:00 – 2022-07-14 12:00:00 Amiens

Somme Une sortie nature à Amiens, au cimetière de la Madeleine, à la découverte de plantes médicinales ou comestibles, mais aussi de plantes toxiques, de plantes magiques. Et des légendes, des histoires, des symboles qui s’attachent aux plantes. Le cimetière de La Madeleine est classé jardin remarquable, avec des arbres vénérables, des monuments historiques et un charme singulier. Rendez-vous à l’entrée principale du cimetière de la Madeleine (en face des établissements Triboulet) le jeudi 14 juillet à 10h.

Amiens

