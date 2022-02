Sortie Nature – Découvrez les animaux de la plage Plérin, 18 février 2022, Plérin.

Sortie Nature – Découvrez les animaux de la plage Rue des Bleuets Parking de la plage de Saint-Laurent Plérin

2022-02-18 – 2022-02-18 Rue des Bleuets Parking de la plage de Saint-Laurent

Plérin Côtes d’Armor Plérin

Crabes? Ormeaux? Bigorneaux? vers marins? Qui se cache sur notre plage? C’est la question à élucider lors d’une balade, les yeux grands ouverts, à la recherche des petites bêtes. Une sortie gratuite, tout public, pour contribuer à l’inventaire de la faune et la flore et aider les élèves de l’Aire Marine Éducative de l’école « Port-Horel ».

A partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

Prévoir les bottes et une tenue adaptée à la météo

Sur réservation

Des sorties organisées dans le cadre d’un partenariat entre Litt’Obs et la Ligue de l’Enseignement 22 et grâce au soutien financier de la fondation Nature & Découverte

https://www.littobs.fr/

Rue des Bleuets Parking de la plage de Saint-Laurent Plérin

