2023-03-17 19:00:00 – 2023-03-17 21:00:00

Seine-Maritime Varengeville-sur-Mer Le Bois des Communes abrite des habitants aussi inattendus qu’exceptionnels et notamment deux grandes mares peuplés de nombreux amphibiens, à découvrir à l’occasion de ette sortie nocturne.

Prévoir lampe frontale. Le Bois des Communes abrite des habitants aussi inattendus qu’exceptionnels et notamment deux grandes mares peuplés de nombreux amphibiens, à découvrir à l’occasion de ette sortie nocturne.

Prévoir lampe frontale. enslittoral@seinemaritime.fr +33 2 32 81 68 70 https://www.seinemaritime.fr/ens Varengeville-sur-Mer

