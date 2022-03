Sortie Nature « Découverte naturaliste du jardin » Jardin de l’An Mil à nos jours, 4 juin 2022, Rilhac-Lastours.

Sortie Nature « Découverte naturaliste du jardin »

Jardin de l’An Mil à nos jours, le samedi 4 juin à 14:00

Sortie Nature « Découverte naturaliste du Jardin de l’An Mil à nos jours » animée par Aurélien Malric. Balade guidée avec initiation à l’observation et à la reconnaissance d’animaux sauvages et des traces et indices de leur présence dans le jardin : – Écoute des chants et observation des oiseaux – Recherches des restes de repas, des traces laissées sur les plantes – Observation et reconnaissance d’insectes – Petits jeux nature pour tous Rendez-vous à l’entrée du Jardin de l’An Mil de Lastours. Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de tourisme à tout moment : [www.tourisme-nexon-chalus.fr](http://www.tourisme-nexon-chalus.fr) rubrique boutique/billetterie – ou au 05 55 58 28 44 aux horaires d’ouverture.

Gratuit. Tout public. Sur réservation. Places limitées.

Jardin de l’An Mil à nos jours 1 rue Gouffier de Lastours, 87800 Rilhac-Lastours, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Rilhac-Lastours Haute-Vienne



