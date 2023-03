Sortie nature : Découverte d’un site naturel sensible. Grandrieux Grandrieux Catégories d’Évènement: Aisne

Grandrieux

Sortie nature : Découverte d'un site naturel sensible., 25 mars 2023, Grandrieux

2023-03-25 – 2023-03-25 Grandrieux

Aisne Grandrieux Posez le pied dans ce paysage à couper le souffle parsemé de mares. Ici, la nature a fait naître quelques pieds de gagée jaune, la petite étoile fragile qui ne fleurit qu’au début du printemps ! Prévoir des bottes et jumelles.

Age minimum : 6 ans. Sortie gratuite organisée en collaboration avec la Communauté de commune des Portes de la Thiérache. Réservation auprès de l’Office de Tourisme. accueil@tourisme-thierache.fr +33 3 23 91 30 10 https://www.cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/decouverte-d-un-site-naturel-sensible Grandrieux

