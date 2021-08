Bessines Bessines Bessines, Deux-Sèvres Sortie nature “Découverte du marais de Bessines” Bessines Bessines Catégories d’évènement: Bessines

Deux-Sèvres

Sortie nature “Découverte du marais de Bessines” Bessines, 4 septembre 2021, Bessines. Sortie nature “Découverte du marais de Bessines” 2021-09-04 14:30:00 – 2021-09-04 17:00:00

Bessines Deux-Sèvres Bessines EUR Marais de Bessines et restauration écologique. Venez découvrir entre prairies, boisement et cariçaies, un espace naturel restauré par le Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine. Ouvert à tous et gratuit sur inscription obligatoire : 06 95 34 88 74 ou c.faleni@cen-na.org Marais de Bessines et restauration écologique. Venez découvrir entre prairies, boisement et cariçaies, un espace naturel restauré par le Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine. Ouvert à tous et gratuit sur inscription obligatoire : 06 95 34 88 74 ou c.faleni@cen-na.org +33 6 95 34 88 74 Marais de Bessines et restauration écologique. Venez découvrir entre prairies, boisement et cariçaies, un espace naturel restauré par le Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine. Ouvert à tous et gratuit sur inscription obligatoire : 06 95 34 88 74 ou c.faleni@cen-na.org Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bessines, Deux-Sèvres Autres Lieu Bessines Adresse Ville Bessines lieuville 46.30195#-0.51439