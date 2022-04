SORTIE NATURE – DÉCOUVERTE DU LITTORAL À LA PLAGE DU CASTELLAS Sète, 27 avril 2022, Sète.

SORTIE NATURE – DÉCOUVERTE DU LITTORAL À LA PLAGE DU CASTELLAS Sète

2022-04-27 – 2022-04-27

Sète Hérault

Entre mer et dunes, partez à la découverte de la faune et la flore insoupçonnées des plages : comment se forme et évolue cet écosystème fragile ? Venez récolter et observer les indices laissés par la mer, et en apprendre davantage sur ces montagnes de sable..

Rendez-vous devant la tour de la Redoute, sur le parking du Castellas

Conseils : Prenez avec vous des chaussures de marche.

Entre mer et dunes, partez à la découverte de la faune et la flore insoupçonnées des plages : comment se forme et évolue cet écosystème fragile ? Venez récolter et observer les indices laissés par la mer, et en apprendre davantage sur ces montagnes de sable..

Rendez-vous devant la tour de la Redoute, sur le parking du Castellas

Conseils : Prenez avec vous des chaussures de marche.

Sète

dernière mise à jour : 2022-03-22 par