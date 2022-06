Sortie nature : Découverte du cœur de la Réserve Naturelle Régionale de l’Ilon Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: 13210

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Saint-Rémy-de-Provence Située en limite sud du Parc, en partie sur la commune de Paradou, cet espace remarquable de 180 ha, recouvre des milieux de marais, de forêts anciennes et de coussouls de Crau. La qualité de ce site exceptionnel a été reconnue par la Région Sud qui en a fait une Réserve naturelle régionale. +33 4 90 90 44 00 Située en limite sud du Parc, en partie sur la commune de Paradou, cet espace remarquable de 180 ha, recouvre des milieux de marais, de forêts anciennes et de coussouls de Crau. La qualité de ce site exceptionnel a été reconnue par la Région Sud qui en a fait une Réserve naturelle régionale. Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence

