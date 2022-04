SORTIE NATURE – DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES À MÈZE Mèze, 25 avril 2022, Mèze.

SORTIE NATURE – DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES À MÈZE Mèze

2022-04-25 – 2022-04-25

Mèze Hérault

Au cous d’une balade, venez déouvrir les milieux humides et observer les espèces inféodées. Munis de jumelles et de livrets vous pourrez prendre le temps à regarder ces paysages. Véritables réservoirs de biodiversité, nous échangerons sur leurs enjeux et leurs importances.

Rendez-vous devant le centre d’hébergement et de restauration “Le Taurus” à Mèze le lundi 25 avril et le vendredi 29 avril 2022.

Conseils : Prenez avec vous des chaussures de marche et une gourde remplie.

Informations sur la randonnée : Environ 3 km, sentier facile d’accès, relief de la balde : plat.

manon.lasternas@adena-bagnas.fr +33 4 67 01 60 23

Mèze

