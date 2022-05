Sortie nature – Découverte des tourbières en famille Frasne Frasne Catégories d’évènement: Doubs

Frasne

Sortie nature – Découverte des tourbières en famille Frasne, 5 août 2022, Frasne. Sortie nature – Découverte des tourbières en famille Frasne

2022-08-05 – 2022-08-05

Frasne Doubs EUR 0 0 Animé par le personnel de la Réserve Naturelle Régionale. nDécouvrez tous les secrets de la formation des tourbières et observez quelques espèces emblématiques de ces milieux remarquables. Avec votre livret de visite, résolvez des énigmes et mini-jeux en famille. nInscription au Point Info Tourisme de Frasne. pointinfo.frasne@gmail.com +33 3 81 49 89 86 Animé par le personnel de la Réserve Naturelle Régionale. nDécouvrez tous les secrets de la formation des tourbières et observez quelques espèces emblématiques de ces milieux remarquables. Avec votre livret de visite, résolvez des énigmes et mini-jeux en famille. nInscription au Point Info Tourisme de Frasne. Frasne

dernière mise à jour : 2022-06-19 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Frasne Autres Lieu Frasne Adresse Ville Frasne lieuville Frasne Departement Doubs

Frasne Frasne Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frasne/

Sortie nature – Découverte des tourbières en famille Frasne 2022-08-05 was last modified: by Sortie nature – Découverte des tourbières en famille Frasne Frasne 5 août 2022 Doubs Frasne

Frasne Doubs