Sortie nature – découverte des serpents Argentonnay Argentonnay Catégories d’évènement: Argentonnay

Deux-Sèvres

Sortie nature – découverte des serpents Argentonnay, 23 avril 2022, Argentonnay. Sortie nature – découverte des serpents Place de la mairie 7 Place Léopold Bergeon Argentonnay

2022-04-23 13:30:00 – 2022-04-23 Place de la mairie 7 Place Léopold Bergeon

Argentonnay Deux-Sèvres Argentonnay Balade printanière autour de la vallée de l’Argenton, à la rencontre des reptiles. Bonnes chaussures recommandées.

COVID 19 : avant de vous déplacer, assurez-vous que la sortie ait bien lieu. Balade printanière autour de la vallée de l’Argenton, à la rencontre des reptiles. Bonnes chaussures recommandées.

COVID 19 : avant de vous déplacer, assurez-vous que la sortie ait bien lieu. +33 6 75 87 31 06 Balade printanière autour de la vallée de l’Argenton, à la rencontre des reptiles. Bonnes chaussures recommandées.

COVID 19 : avant de vous déplacer, assurez-vous que la sortie ait bien lieu. non-communiqué

Place de la mairie 7 Place Léopold Bergeon Argentonnay

dernière mise à jour : 2022-02-18 par OT Bocage Bressuirais

Détails Catégories d’évènement: Argentonnay, Deux-Sèvres Autres Lieu Argentonnay Adresse Place de la mairie 7 Place Léopold Bergeon Ville Argentonnay lieuville Place de la mairie 7 Place Léopold Bergeon Argentonnay Departement Deux-Sèvres

Argentonnay Argentonnay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentonnay/

Sortie nature – découverte des serpents Argentonnay 2022-04-23 was last modified: by Sortie nature – découverte des serpents Argentonnay Argentonnay 23 avril 2022 Argentonnay Deux-Sèvres

Argentonnay Deux-Sèvres