Sortie nature – Découverte des plantes sauvages Picquigny, 18 juin 2022

Sortie nature – Découverte des plantes sauvages Picquigny

2022-06-18 – 2022-06-18

Picquigny Somme Picquigny

20 20 Rendez-vous le samedi 18 juin pour une balade à la découverte des plantes sauvages avec Vincent Riou, naturo-herbaliste.

Au programme, balade sur le chemin de halage entre Picquigny et le parc naturel et archéologique de Samara pour vous faire découvrir les plantes sauvages et leurs vertus.

Petite pause dégustation d’infusion sur place avant le retour à la Maison du Tourisme

RDV 13h30 à la Maison du Tourisme Nièvre & Somme pour un départ de la balade à 14h

Durée : 2h30

20€ par personne

Informations et réservations au 03.22.51.46.85

officedetourisme@nievresomme.fr +33 3 22 51 46 85

Picquigny

