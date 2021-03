Sarreguemines Sarreguemines Moselle, Sarreguemines SORTIE-NATURE : DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MÉDICINALES DANS UN ESPACE URBAIN Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

SORTIE-NATURE : DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MÉDICINALES DANS UN ESPACE URBAIN, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Sarreguemines. SORTIE-NATURE : DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MÉDICINALES DANS UN ESPACE URBAIN 2021-07-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-04 17:00:00 17:00:00

Sarreguemines Moselle Sortie soutenue par la Région Grand Est.

En longeant en ville les berges de la Sarre, nous découvrirons des plantes sauvages comestibles et médicinales très communes et pourtant si méconnues. Nous découvrirons les usages qu’on leur prête et apprendrons aussi comment les utiliser avec sécurité. RDV : Cinéma Forum.

A prévoir : bonnes chaussures de marche.

Réservation obligatoire tant que les mesures anti-covid sont activées auprès de l’Office de Tourisme d’Alsace Bossue : 03 88 00 40 38. asso.anab@outlook.fr +33 6 75 09 71 46 http://naturealsacebossue.over-blog.com/ Sortie soutenue par la Région Grand Est.

