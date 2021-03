Sortie nature découverte des plantes sauvages comestibles, 22 avril 2021-22 avril 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Sortie nature découverte des plantes sauvages comestibles 2021-04-22 15:00:00 – 2021-04-22 17:00:00 Place du Marché Office de Tourisme

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Les randonnées accompagnées permettent de découvrir les chemins forestiers et bocagers en toute sécurité et ouvrent le plaisir de la marche en pleine nature.

Prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau.

A partir de 12 ans. Réservation obligatoire avant 11h le jour même.

Minimum 6 personnes Maximum 25 personnes

unpasenforet@gmail.com +33 6 07 52 95 15

