Sortie Nature : Découverte des papillons de jour de Sainte-Neomaye Sainte-Néomaye, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Sainte-Néomaye.

Sortie Nature : Découverte des papillons de jour de Sainte-Neomaye 2021-07-17 – 2021-07-17

Sainte-Néomaye Deux-Sèvres Sainte-Néomaye

Sortie nature Deux-Sèvres Nature Environnement de juillet : Venez découvrir les papillons de jour à Sainte Néomaye

Samedi 17 juillet 2021 à 14h

Balade sur le chemin du Roy pour observer et s’initier à la reconnaissance des papillons de jour peuplant les gazons en gestion différenciée et les boisements humides. Sortie réalisée dans le cadre du projet communal « Nature et transition ».

RDV: 14h, place centrale Sainte Neomaye

Contact: DSNE, N. Cotrel, 05 49 73 37 36, nicolas.cotrel@dsne.org

Conformément aux règles sanitaires concernant les sorties en groupe, le masque est obligatoire.



