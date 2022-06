Sortie Nature – Découverte des oiseaux du marais, 1 juin 2022, .

Sortie Nature – Découverte des oiseaux du marais

2022-06-01 – 2022-06-01

Partez à la rencontre des oiseaux d’eau du marais de Sougéal. Oiseaux nicheurs, canards, hérons, petits et grands échassiers sont autant d’oiseaux que vous pourrez découvrir. À l’aide de jumelles et d’une longue-vue, vous pourrez observer les différentes espèces présentes et découvrir leur vie fascinante.

Durée : 1h

