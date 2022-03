Sortie nature – Découverte des oiseaux des tumulus de Bougon Bougon Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Deux-Sèvres

Sortie nature – Découverte des oiseaux des tumulus de Bougon

2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24

Sortie nature – Découverte des oiseaux des tumulus de Bougon

Découverte des oiseaux du site naturel préservé entourant les tumulus de Bougon et visite des tumulus l’après-midi.

Prévoir un pique-nique. Gratuit et ouvert à tous .

RDV : 10h, musée des tumulus, Bougon.

+33 6 17 90 62 11

Bougon

