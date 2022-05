Sortie Nature – Découverte des dunes de Bon-Abri Hillion Hillion Catégories d’évènement: 22120

Hillion

Sortie Nature – Découverte des dunes de Bon-Abri Hillion, 19 juin 2022, Hillion. Sortie Nature – Découverte des dunes de Bon-Abri Parking de la plage Bon Abri Hillion

2022-06-19 – 2022-06-19 Parking de la plage Bon Abri

Hillion 22120 Hillion Les dunes hébergent une biodiversité rare et surprenante : mygales, orchidées… Explorez cet espace naturel sensible pour comprendre la vie dans les Dunes.

Sur réservation maisondelabaie@sbaa.fr +33 2 96 32 27 98 https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/sortir-et-decouvrir/proteger-notre-environnement/preservation-de-la-baie/la-maison-de-la-baie Les dunes hébergent une biodiversité rare et surprenante : mygales, orchidées… Explorez cet espace naturel sensible pour comprendre la vie dans les Dunes.

Sur réservation Parking de la plage Bon Abri Hillion

dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: 22120, Hillion Autres Lieu Hillion Adresse Parking de la plage Bon Abri Ville Hillion lieuville Parking de la plage Bon Abri Hillion Departement 22120

Hillion Hillion 22120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hillion/

Sortie Nature – Découverte des dunes de Bon-Abri Hillion 2022-06-19 was last modified: by Sortie Nature – Découverte des dunes de Bon-Abri Hillion Hillion 19 juin 2022 22120 Hillion

Hillion 22120