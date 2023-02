Sortie Nature – Découverte des amphibiens des Chaumes d’Avon Bougon Bougon Catégories d’Évènement: Bougon

Deux-Sèvres

Sortie Nature – Découverte des amphibiens des Chaumes d’Avon, 14 avril 2023, Bougon Bougon. Sortie Nature – Découverte des amphibiens des Chaumes d’Avon Bougon Deux-Sevres

2023-04-14 – 2023-04-14 Bougon

Deux-Sevres Bougon Lors d’une présentation en salle, suivie d’une balade nocturne, venez découvrir les amphibiens qui peuplent les mares du territoire bocager des Chaumes d’Avon avec Deux-Sèvres Nature Environnement et le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine RDV à 20h30, sur le Parking du centre d’hébergement des Dolmens, Bougon Lors d’une présentation en salle, suivie d’une balade nocturne, venez découvrir les amphibiens qui peuplent les mares du territoire bocager des Chaumes d’Avon avec Deux-Sèvres Nature Environnement et le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine RDV à 20h30, sur le Parking du centre d’hébergement des Dolmens, Bougon +33 6 17 90 62 11 TomaszProszek-Pixabay

Bougon

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Bougon, Deux-Sèvres Autres Lieu Bougon Adresse Bougon Deux-Sevres Ville Bougon Bougon lieuville Bougon Departement Deux-Sevres

Bougon Bougon Bougon Deux-Sevres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bougon bougon/

Sortie Nature – Découverte des amphibiens des Chaumes d’Avon 2023-04-14 was last modified: by Sortie Nature – Découverte des amphibiens des Chaumes d’Avon Bougon 14 avril 2023 Bougon Bougon, Deux-Sèvres Deux-Sèvres

Bougon Bougon Deux-Sevres