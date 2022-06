Sortie nature : Découverte des algues Plougasnou, 17 août 2022, Plougasnou.

Sortie nature : Découverte des algues Rue de Karreg An Ti Parking en face du camping Plougasnou

2022-08-17 – 2022-08-17 Rue de Karreg An Ti Parking en face du camping

Plougasnou 29630

Elles n’ont pas toujours une bonne réputation quand elles colorent de vert nos plages, et pourtant elles jouent un rôle écologique très important et certaines peuvent même finir dans notre assiette… Venez en apprendre plus sur les algues de notre littoral ! Apportez un contenant si vous souhaitez repartir avec une récolte. Vous serez accompagné de Chloé, animatrice de Bretagne Vivante.

A partir de 10 ans. Durée environ 2h.

Animation offerte par la mairie de Plougasnou.

– Gratuit

– Sur inscription à l’office de tourisme de Plougasnou ou au 02 98 67 35 46 ou par mail : plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

– Bottes indispensables

– RDV au parking du Camping municipal de Primel.

