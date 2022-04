Sortie Nature : découverte de l’étang de Trunvel Tréogat Tréogat Catégories d’évènement: Finistère

Tréogat Finistère Tréogat Mettez vos sens en éveil ! Apprenez-en plus sur la baie d’ Audierne et son environnement au cours d’une balade de 4 kilomètres. Durée de la promenade : 2h30. La balade est gratuite et la réservation nécessaire au 06 73 86 64 71.

Le nombre de participants est limité.

