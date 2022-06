Sortie nature : Découverte de l’étang de Nérizellec Plovan, 31 août 2022, Plovan.

Sortie nature : Découverte de l’étang de Nérizellec

Etang de Nérizellec Lieu-dit Nérizellec Plovan Finistère Lieu-dit Nérizellec Etang de Nérizellec

2022-08-31 09:30:00 – 2022-08-31 11:00:00

Savez-vous pourquoi les étangs sont si précieux? Venez découvrir une nature aux milles visages et rencontrer ceux qui font la vie et la richesse de cet écosystème. La baie d’Audierne et ses zones humides n’auront plus de secrets pour vous !

20 participants maximum, sur réservation.

