Sortie nature : Découverte de l’estran à Ty Louzou Plougasnou, 29 juillet 2022, Plougasnou.

2022-07-29 – 2022-07-29

Plougasnou Finistère

Partons à la découverte de la vie de l’estran ! De nombreuses espèces ont réussi à s’adapter pour vivre dans ce milieu entre terre et mer. Accompagné de Chloé, animatrice de Bretagne Vivante, vous en apprendrez plus sur leurs modes de vie et comment les reconnaitre. Durée environ 2h.

Animation offerte par la mairie de Plougasnou.

– Gratuit

– Sur inscription à l’office de tourisme de Plougasnou ou au 02 98 67 35 46 ou par mail : plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

– Bottes indispensables

– RDV à la plage de Ty Louzou : Parking au bout de l’impasse du crapaud, Plougasnou

Plougasnou

