Sortie nature – Découverte de l’archipel des Ebihens Lanvallay Lanvallay Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvallay

Sortie nature – Découverte de l’archipel des Ebihens Lanvallay, 30 juillet 2022, Lanvallay. Sortie nature – Découverte de l’archipel des Ebihens Port de Dinan Maison de la Rance Lanvallay

2022-07-30 10:00:00 – 2022-07-30 16:30:00 Port de Dinan Maison de la Rance

Lanvallay Côtes d’Armor Lanvallay Côtes-d’Armor A Saint-Jacut-de-la-Mer. Le temps d’une marée, partez à la découverte de magnifiques paysages. Observation des oiseaux et initiation à la pêche à pied. Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous donné au moment de la réservation. Toute participation à une sortie nature donne droit à une gratuité dans une des Maisons Nature. maisondelarance@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 87 00 40 A Saint-Jacut-de-la-Mer. Le temps d’une marée, partez à la découverte de magnifiques paysages. Observation des oiseaux et initiation à la pêche à pied. Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous donné au moment de la réservation. Toute participation à une sortie nature donne droit à une gratuité dans une des Maisons Nature. Port de Dinan Maison de la Rance Lanvallay

dernière mise à jour : 2022-01-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lanvallay Autres Lieu Lanvallay Adresse Port de Dinan Maison de la Rance Ville Lanvallay lieuville Port de Dinan Maison de la Rance Lanvallay

Lanvallay Lanvallay https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanvallay/