Sortie nature : Découverte de la réserve naturelle Saint-Vigor-d’Ymonville, 26 mars 2022, Saint-Vigor-d'Ymonville.

2022-03-26 09:30:00 – 2022-03-26

Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime Saint-Vigor-d’Ymonville

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine demeure encore pour beaucoup un territoire bien mystérieux et difficile d’accès ! Située au cœur de la Normandie, cette zone humide de plus de 8500 hectares abrite pourtant une biodiversité exceptionnelle, née de l’interaction complexe entre les éléments naturels, le fleuve, la mer et les activités humaines. La Maison de l’Estuaire vous invite à la découvrir, à l’occasion d’une balade guidée au milieu du marais du Hode.

Rendez-vous la Maison de la réserve – Salle Avocette.

A partir de 7 ans

Durée : 2h30

Prévoir des vêtements chauds et des bottes.

Tarifs : enfant 3€ , premier adulte accompagnant 5€ et gratuit pour les suivants.

Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso.

communication@maisondelestuaire.org +33 2 35 24 80 01 https://www.maisondelestuaire.org/

