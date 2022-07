Sortie nature Découverte de la réserve naturelle de bon matin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 6 août 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Sortie nature Découverte de la réserve naturelle de bon matin

Profitez de la fraîcheur matinale pour parcourir les bords de Loire et observer la faune et la flore en compagnie d’une animatrice de la réserve naturelle.

Prévoir des jumelles (un prêt est possible sur place).

asso@lne45.org +33 2 38 56 69 84 https://www.loiret-nature-environnement.org/

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

