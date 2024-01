Sortie nature Découverte de la réserve de la Seine Saint-Vigor-d’Ymonville, samedi 29 juin 2024.

Sortie nature Découverte de la réserve de la Seine Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Quel est l’élément moteur de tous les marais ? L’eau bien sûr. L’estuaire de la Seine, cet espace où se rencontrent le fleuve et la mer, en est un vaste exemple.

Mais la lune, aidée par le soleil, vient y mettre son grain de sel. Le rythme perpétuel des marées inonde périodiquement une partie de la réserve naturelle, y apportant de l’eau, mi douce mi salée. Les plantes et les animaux qui vivent ici sont ainsi bien adaptés à ces conditions de vie si particulières. Prés salées, roselières, mares ou encore prairies humides, les écosystèmes estuariens sont riches et variés. De filandres en fossés, venez suivre le chemin qu’empreinte la marée pour façonner l’estuaire.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve, Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie).

A partir de 7 ans Durée 2h30

Prévoir des bottes

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou au 02.35.24.80.01

Quel est l’élément moteur de tous les marais ? L’eau bien sûr. L’estuaire de la Seine, cet espace où se rencontrent le fleuve et la mer, en est un vaste exemple.

Mais la lune, aidée par le soleil, vient y mettre son grain de sel. Le rythme perpétuel des marées inonde périodiquement une partie de la réserve naturelle, y apportant de l’eau, mi douce mi salée. Les plantes et les animaux qui vivent ici sont ainsi bien adaptés à ces conditions de vie si particulières. Prés salées, roselières, mares ou encore prairies humides, les écosystèmes estuariens sont riches et variés. De filandres en fossés, venez suivre le chemin qu’empreinte la marée pour façonner l’estuaire.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve, Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie).

A partir de 7 ans Durée 2h30

Prévoir des bottes

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou au 02.35.24.80.01 .

Pont de Normandie

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie communication@maisondelestuaire.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 09:30:00

fin : 2024-06-29



L’événement Sortie nature Découverte de la réserve de la Seine Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie