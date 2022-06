Sortie nature : découverte de la botanique au Grand-Marais Amiens, 10 juillet 2022, Amiens.

Sortie nature : découverte de la botanique au Grand-Marais

Parc du Grand marais Amiens Somme

2022-07-10 – 2022-07-10

Amiens

Somme

Vous avez envie de reconnaître les plantes sauvages de votre environnement ? Sabine Robin vous donne rendez-vous au Grand-Marais, pour vous expliquer comment observer une plante, se servir d’une application de reconnaissance.

Vous saurez reconnaître des fleurs et des arbres, repérer des plantes comestibles (et ne pas confondre avec les toxiques), observer la nature, pleine de surprises, et elle vous contera bien sûr des histoires et des légendes, vous verrez aussi des plantes-médicaments et des plantes magiques.

Une balade pour regarder l’environnement d’un autre œil.

Rendez-vous au Grand Marais, sous le préau, le dimanche 10 juillet à 10h .

Durée 1h30 à 2h.

Participation consciente: c’est vous qui décidez du prix de la sortie.

Inscription indispensable au 06 95 38 28 28

Vous avez envie de reconnaître les plantes sauvages de votre environnement ? Sabine Robin vous donne rendez-vous au Grand-Marais, pour vous expliquer comment observer une plante, se servir d’une application de reconnaissance.

Vous saurez reconnaître des fleurs et des arbres, repérer des plantes comestibles (et ne pas confondre avec les toxiques), observer la nature, pleine de surprises, et elle vous contera bien sûr des histoires et des légendes, vous verrez aussi des plantes-médicaments et des plantes magiques.

Une balade pour regarder l’environnement d’un autre œil.

Rendez-vous au Grand Marais, sous le préau, le dimanche 10 juillet à 10h .

Durée 1h30 à 2h.

Participation consciente: c’est vous qui décidez du prix de la sortie.

Inscription indispensable au 06 95 38 28 28

Vous avez envie de reconnaître les plantes sauvages de votre environnement ? Sabine Robin vous donne rendez-vous au Grand-Marais, pour vous expliquer comment observer une plante, se servir d’une application de reconnaissance.

Vous saurez reconnaître des fleurs et des arbres, repérer des plantes comestibles (et ne pas confondre avec les toxiques), observer la nature, pleine de surprises, et elle vous contera bien sûr des histoires et des légendes, vous verrez aussi des plantes-médicaments et des plantes magiques.

Une balade pour regarder l’environnement d’un autre œil.

Rendez-vous au Grand Marais, sous le préau, le dimanche 10 juillet à 10h .

Durée 1h30 à 2h.

Participation consciente: c’est vous qui décidez du prix de la sortie.

Inscription indispensable au 06 95 38 28 28

Amiens Métropole

Amiens

dernière mise à jour : 2022-06-24 par