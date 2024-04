Sortie nature Découverte de la biodiversité à vélo Rendez-vous à la gare Thouars, vendredi 17 mai 2024.

Sortie nature Découverte de la biodiversité à vélo Rendez-vous à la gare Thouars Deux-Sèvres

Venez profiter d’une balade à vélo à la découverte de la biodiversité du Thouarsais. Longue de 8km environ cette boucle sera jalonnée d’arrêts afin d’évoquer faune et flore. Venez avec vos vélos et équipement de sécurité. Sur réservation.

En collaboration avec le service Mobilité de la Communauté de Communes du Thouarsais, venez profiter d’une balade à vélo à la découverte de la biodiversité du Thouarsais. Longue de 8km environ cette boucle sera jalonnée d’arrêts afin d’évoquer faune et flore. Venez avec vos vélos en état et n’oubliez pas vos équipements de sécurité.

Réservation conseillée, nombre de place limité. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 16:30:00

fin : 2024-05-17

Rendez-vous à la gare Place de la Gare

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@maisonduthouarsais.com

L’événement Sortie nature Découverte de la biodiversité à vélo Thouars a été mis à jour le 2024-04-06 par Maison du Thouarsais