Sortie nature – Déclic photo Lanvallay

Lanvallay

Sortie nature – Déclic photo Lanvallay, 20 juillet 2022, Lanvallay. Rue du Quai Talard Maison de la Rance

2022-07-20 14:30:00 – 2022-07-20 17:00:00

Lanvallay Côtes d’Armor Voir et prendre en photo la nature, du paysage à la macro (initiation aux techniques de base). Lieux de départ donné au moment de la réservation.

