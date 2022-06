Sortie nature de nuit

Sortie nature de nuit, 4 août 2022, . Sortie nature de nuit

2022-08-04 – 2022-08-04 Les secrets de la nature à découvrir à la lueur de lampes torches.

Vous marcherez tout en écoutant les sons de la nuit, sur les traces des chouettes, chauves-souris et autres bêtes de la nuit … Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Rance. Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo. Tarif unique : 2€ Jeudi 4 août 2022 – 21h30-00h – Beaussais-sur-Mer, lieu de RDV communiqué lors de la réservation Les secrets de la nature à découvrir à la lueur de lampes torches.

Vous marcherez tout en écoutant les sons de la nuit, sur les traces des chouettes, chauves-souris et autres bêtes de la nuit … Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Rance. Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo. Tarif unique : 2€ Jeudi 4 août 2022 – 21h30-00h – Beaussais-sur-Mer, lieu de RDV communiqué lors de la réservation dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville